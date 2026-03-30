Reservar en Semana Santa: errores que te pueden salir caros

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

La llegada de la Semana Santa genera una gran expectativa, ya que muchas personas elaboran minuciosos planes, agendas e itinerarios con el fin de aprovechar al máximo cada día de este asueto.

Ya sea que se planifique con antelación o se decida a última hora, el presupuesto siempre es un factor determinante. Sin embargo, un manejo inadecuado de las reservas puede resultar en errores costosos que afecten significativamente la inversión del viaje.

En una entrevista concedida a Hoy Digital, Eudy Carela, experimentado agente de viajes y fundador de la agencia “Endorphin Travel”, explicó que estas festividades alcanzan uno de los momentos de mayor demanda, incrementando los precios y reduciendo notablemente la disponibilidad en los servicios vacacionales.

“Muchos viajeros tienden a cometer errores al momento de planificar, impulsados por la urgencia de no quedarse en casa y por seguir una tendencia social que se ha consolidado en los últimos años”, dijo.

¿Cuáles son los errores más comunes al hacer reservas para Semana Santa?

1- Decisiones apresuradas

Carela manifestó que tomar decisiones apresuradas es uno de los errores más comunes, ya que, en lugar de garantizar una experiencia satisfactoria, terminan afectando la calidad del viaje debido a la falta de planificación y al desconocimiento del comportamiento del sector turístico en estas fechas.

“Muchas reservas nunca llegan a concretarse, debido a una de las tendencias más frecuentes en estas fechas: las estafas, caracterizadas por ofertas de precios y servicios que no se corresponden con la realidad y que terminan afectando a amigos, parejas y familias completas, quienes, impulsados por la urgencia de viajar, toman decisiones apresuradas y reservan con empresas de procedencia dudosa”, expresó.

Vacaciones

2- Reservar de último momento

Reservar de último momento suele implicar un costo más elevado, ya que los proveedores de servicios turísticos operan bajo la lógica del mercado de oferta y demanda; en contextos de alta solicitud, aprovechan la necesidad del mercado para incrementar sus tarifas, llegando incluso a ofrecer los servicios disponibles a precios que pueden triplicar su valor original.

Sin embargo, algunos proveedores optan por lanzar tarifas especiales de último minuto mediante ofertas flash que buscan garantizar la ocupación total de sus propiedades, generando así oportunidades puntuales para quienes tengan la flexibilidad y capacidad de pagar estos viajes sin tanta anticipación.

3- No verificar autenticidad de las agencias, alojamiento o lugares turísticos

Eudy Carela indicó que no realizar una investigación de los lugares para comprar paquetes turísticos se convierte en mayor riesgo de ser víctima de estafa.

“Durante estas fechas de alta demanda, ocurren con frecuencia las estafas, por eso antes de cualquier anticipo lo más seguro es investigar; al ser estados, conlleva no solo frustración, sino también la pérdida de sumas de dinero que pueden ser significativas, especialmente cuando se trata de grupos numerosos”, sostuvo.

Sobre Eudy Carela

Agente de viaje, Eudy Carela.

Eudy Carela Peguero es un empresario del sector turístico que, aunque formado en Comunicación Social, descubrió también la pasión en el mundo de los viajes, donde ha logrado consolidarse desde 2019 como gerente propietario de la agencia Endorphin Travel.