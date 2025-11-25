Restaurante Ananda celebra cena de Acción de Gracias sin crueldad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este jueves 27 de noviembre, el Restaurante Vegetariano Ananda llevará a cabo una cena especial de Acción de Gracias, completamente libre de sufrimiento animal, con el propósito de mostrar que la gratitud también puede celebrarse desde la compasión y el respeto por la vida.

La cena está programada para las 8:00 p.m., en Casimiro de Moya #7, Gazcue, con un aporte de RD$600 por persona. Las reservaciones pueden realizarse al (809) 688-8778.

Durante la velada, los chefs Rakesh Malik y Mirian Hinojosa presentarán una propuesta culinaria única que fusionará lo mejor de la gastronomía hindú y dominicana, respetando la vida de los pavos y demostrando que el sabor puede alcanzar su máximo esplendor sin causar sufrimiento animal.

El presidente de la Sociedad Internacional de Realización Divina y fundador del Restaurante Vegetariano Ananda, Dr. Frank Canelo, afirmó que esta iniciativa busca replantear el acto de agradecer desde una perspectiva más humana: “No es necesario matar para vivir, pero sí es necesario compartir, agradecer y nutrirnos desde la empatía. Esa es la esencia de esta cena: celebrar la vida en todas sus expresiones”.

Asimismo, señaló que una alimentación consciente puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar personal: “Al elegir alimentos que respetan la vida, ganamos salud, bienestar y claridad mental. Comer bien es la mejor inversión que podemos hacer en nosotros mismos”.

Más que una cena, será una experiencia para los sentidos: un espacio de encuentro, sabor, reflexión y conexión genuina.

Ananda Restaurante invita a vivir una celebración distinta, donde la gratitud se expresa también a través de lo que se elige poner en el plat