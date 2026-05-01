Reynoso finaliza ciclo de conferencias sobre historia electoral y llama a la participación ciudadana

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – El director de Medios de la Presidencia, Federico Reynoso, concluyó el ciclo de conferencias “Elecciones en tiempo de democracia”, desarrollado en diversos municipios de la región del Cibao, con el objetivo de fortalecer la conciencia cívica y el compromiso ciudadano de cara a los próximos procesos electorales en el país.

Durante el acto de cierre, realizado en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, el funcionario presentó un análisis de 59 años de historia electoral (1962-2024), período en el cual el país ha celebrado 17 procesos organizados por la Junta Central Electoral y ha contado con ocho presidentes electos.

Reynoso destacó hitos relevantes de la historia política nacional, entre ellos el proceso electoral de 1962 que dio paso a la elección del profesor Juan Bosch, así como la consolidación de la alternancia democrática a partir de 1978 con el triunfo de Antonio Guzmán.

Asimismo, abordó la evolución de los procesos electorales en las décadas posteriores y su impacto en la estabilidad institucional, hasta los comicios recientes que han fortalecido la gobernabilidad bajo la gestión del presidente Luis Abinader.

En el marco de su intervención, el director de Medios de la Presidencia se refirió a los desafíos que han enfrentado distintos procesos electorales, caracterizados por altos niveles de polarización política, lo que resalta la importancia de preservar el respeto al orden constitucional y la institucionalidad democrática.

De igual forma, abordó el tema de la abstención electoral, señalando la necesidad de continuar promoviendo una mayor participación ciudadana. En ese sentido, indicó que el fortalecimiento de la democracia requiere de una ciudadanía activa, informada y comprometida con los valores democráticos.

“La democracia se fortalece en las urnas y se debilita cuando la mayoría decide quedarse en casa”, afirmó Reynoso, al señalar que la baja participación ciudadana se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema democrático dominicano.

En ese sentido, instó a la clase política y a la sociedad civil a impulsar un pacto nacional que permita analizar y enfrentar el creciente desinterés ciudadano en los procesos electorales.

El ciclo de conferencias, que visitó municipios como Mao, Navarrete, Villa González, San José de las Matas, Tamboril y Puñal, sirvió como plataforma para motivar a jóvenes y estudiantes universitarios a involucrarse en la vida política desde una perspectiva ética.

Al acto asistieron la doctora Mariana Moreno, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Santiago; el diputado Nelson Marmolejos; el doctor Bernardo Hilario, director del Servicio Regional de Salud Norcentral del Servicio Nacional de Salud; el doctor Adalberto Peña, director provincial de Salud de Santiago I (DPS-I) del Ministerio de Salud Pública; Amalfi Suárez Jiménez, encargada provincial del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) en Santiago; Jhonattan Erick, coordinador regional Norte del Ministerio de Interior y Policía; y Pablo de Jesús Estévez, director de la División Regional Norte de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.

Asimismo, los regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Darío Cabrera Sirí (Darío Sirí), representante de la Circunscripción 3, Amarilis del Carmen Baret Martínez, representante de la Circunscripción 1, y Ramón Mariñe, también de la circunscripción 1 del municipio de Santiago de los Caballeros; así como Ramón María Díaz, vicepresidente municipal del PRM en Santiago; el ingeniero Vladimir Santana, secretario de Finanzas de la dirección provincial del PRM; y Jorge Luis Muñoz Marín, vicepresidente Provincial de la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM).

Además, el profesor Juan Arias, director del Centro Universitario Regional de Santiago (CURSA-UASD); Elías Serulle, expresidente del PRM; el empresario Tomás “Bocho” Antonio Núñez Cerda; el Equipo Elite, y la señora Elvia Peña, en representación del Colegio Dominicano de Abogados.