Rinde homenaje póstumo a José Cestero en FITUR 26

El Banco de Reservas de la República Dominicana rindió homenaje póstumo al destacado pintor José Cestero, al convertir su obra en el eje central de su tradicional cóctel que ofrece a inversionistas en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR, celebrado este 2026 en el emblemático Teatro Real.

Diecisiete piezas del laureado artista, fallecido recientemente, fuero exhibidas durante la actividad. Sus creaciones, inspiradas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, los humedales, la Virgen de la Altagracia y otros símbolos esenciales, ofrecieron una narrativa visual que exaltó la dominicanidad y sirvió como tributo a una de las grandes figuras de las artes plásticas nacionales.

El ambiente del evento reforzó el carácter simbólico del homenaje al artista de la plástica, desarrollado desde la explanada del Teatro Real, la cual fue iluminada con los colores de la bandera dominicana.