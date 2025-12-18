RIU Hotels & Resorts reconoce a sus principales agencias locales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La cadena hotelera RIU Hotels & Resorts celebró una nueva edición de su tradicional Premiación a Agencias Locales, evento que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre en el recientemente renovado Riu Palace Bávaro, en República Dominicana.

La actividad reunió a más de 60 asistentes, entre representantes de agencias de viajes, socios comerciales y medios de comunicación, y tuvo como objetivo reconocer a aquellas agencias que registraron el mayor volumen de ventas durante el año 2025, una iniciativa que RIU desarrolla de manera continua desde hace varios años como parte de su estrategia de fortalecimiento de relaciones con el mercado local.

La organización del evento estuvo a cargo del área de Ventas de RIU en República Dominicana, que también fue responsable de la entrega de los reconocimientos.

Imágenes del evento

En esta edición fueron premiadas las agencias Opera Hotel, con el primer lugar; Palo Tours con el segundo lugar y Gniall, con el tercer lugar.

Asimismo, se hicieron reconocimientos especiales para las agencias Grupo González, Smart Travelling y Check In RD.

La ceremonia incluyó una cena de gala ambientada con buena música, marcando el cierre de un fin de semana de convivencia y experiencias compartidas entre los invitados

Imágenes del evento

Como parte de las actividades previas, los representantes de las agencias disfrutaron de un área VIP en la Neon Party, una de las cuatro fiestas temáticas del programa RIU Party, incluidas semanalmente dentro del concepto Todo Incluido de la cadena.

El programa también contempló una excursión en catamarán hasta La Piscina Natural, una emblemática zona del litoral de Bávaro, ofreciendo a los asistentes una experiencia turística integral.

Todos los invitados se hospedaron en el Riu Palace Bavaro, hotel que reabrió sus puertas en agosto de 2024 tras una completa renovación, incorporando importantes novedades en servicio y producto, como la implementación del Elite Club, la creación de una zona exclusiva para familias y grupos de amigos, y un moderno food court con una variada oferta gastronómica, que complementa la amplia selección de restaurantes del establecimiento.

Imágenes del evento

Esta renovación forma parte del plan de inversiones de RIU Hotels & Resorts en el país, que incluye hitos como la apertura del Riu República en 2016 y su ampliación en 2017, la renovación del Riu Bambu en 2017, la reforma integral del Riu Palace Punta Cana en 2018 y la reciente renovación del Riu Palace Macao a finales de 2023.

Con estas acciones, RIU Hotels & Resorts reafirma su compromiso con la mejora continua de su oferta en República Dominicana, consolidándose como uno de los complejos hoteleros más completos y diversificados de la zona de Punta Cana.