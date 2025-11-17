¡El carnaval dominicano se fortalece con encuentros regionales!

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros.– Con el objetivo de preservar y fortalecer una de las tradiciones más vibrantes y emblemáticas del país, el Ministerio de Cultura inició en la ciudad de Santiago de los Caballeros el primero de una serie de encuentros regionales que sostendrá con el sector carnavalesco dominicano durante el mes de noviembre de 2025.

Esta iniciativa tiene como propósito establecer un diálogo abierto y constructivo que permita conocer de primera mano las necesidades, desafíos y oportunidades de las distintas comunidades vinculadas al carnaval.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, a quien acompañó el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por José Miguel Llaverías, encargado del Departamento de Carnaval del Ministerio de Cultura, en tanto que la apertura del encuentro estuvo a cargo de Josué Gómez Estrella, director de Participación Popular de dicha dependencia.

En este encuentro también intervinieron los delegados de las diferentes uniones carnavalescas de la región Norte, actores fundamentales para avanzar hacia un marco de acción conjunto que promueva la calidad, la innovación y la sostenibilidad del carnaval dominicano.

El Desfile Nacional de Carnaval como plataforma estratégica

El Desfile Nacional de Carnaval reconoce y promueve el carnaval como una de las expresiones más representativas de la cultura popular dominicana, al tiempo que impulsa la visibilidad y el fortalecimiento de toda la industria vinculada a esta tradición.

Asimismo, constituye un escenario clave para la difusión de prácticas culturales, artísticas y turísticas que contribuyen al desarrollo regional y al orgullo cultural de la nación.