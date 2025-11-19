José Enrique García recibe el Premio Pedro Henríquez Ureña 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura entregó hoy el Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña 2025 al escritor José Enrique García, quien se convirtió en el primer autor dominicano en obtener el galardón, en un histórico acto encabezado por el titular de la cartera, Roberto Ángel Salcedo.

Salcedo destacó el significado trascendental del lauro al señalar que “con este reconocimiento, la República Dominicana celebra a uno de sus más altos exponentes literarios y reafirma su compromiso con la promoción del pensamiento humanístico y la creación literaria”.

Durante la ceremonia, celebrada en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), se proyectó un video que resumió la vida y obra del autor galardonado.

Posteriormente, el ministro de Cultura y el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, entregaron a José Enrique García la placa de reconocimiento y una dotación de 25 mil dólares estadounidenses que acompañan este premio, que se otorga cada dos años.

Ministerio de Cultura entrega Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña a José Enrique García

El escritor agradeció la distinción y expresó que el premio representa no solo un reconocimiento personal, sino también una afirmación del valor de la literatura dominicana en el universo cultural iberoamericano.

El ministro de Cultura reafirmó la importancia del legado humanista de Pedro Henríquez Ureña como inspiración permanente para las diferentes generaciones de escritores dominicanos y de toda Iberoamérica.

El jurado del premio estuvo integrado por Roberto Ángel Salcedo, como presidente; Pastor de Moya, como comisario del premio; Rafael Peralta Romero, director de la BNPHU; Aquiles Julián Barreras, director general del Libro y la Lectura; Rita Díaz, representante de la Academia Dominicana de la Lengua; y Reynaldo Paulino Chevalier, escritor invitado.

La composición del jurado reafirmó el carácter académico, institucional y plural del galardón, conforme a lo establecido por el Decreto 770-22, que relanzó el premio en 2023.

Una vida de letras

Poeta, narrador, ensayista y docente, José Enrique García ha cultivado una prolífica trayectoria literaria y académica que abarca la poesía, la narrativa y el ensayo. Su obra se distingue por poseer una voz singular y por la profunda exploración de temas existenciales, sociales y culturales.

Autor de títulos fundamentales como “El fabulador”, “Recodo”, “Una vez un hombre” y “Cuentos menudos”, ha recibido el Premio Siboney de Poesía (1979), el Premio Nacional de Poesía (2000), el Premio Nacional de Novela (2001) y el Premio Nacional de Cuentos Infantiles (2002). Además, ha contribuido al ámbito educativo con textos de enseñanza de la lengua española utilizados en centros educativos del país y del exterior.

Su labor crítica y docente ha fortalecido el diálogo entre generaciones de escritores y ha consolidado su influencia en el pensamiento literario dominicano. Como exdirector de la Editora Nacional y profesor universitario, su trayectoria refleja un compromiso sostenido con la difusión del conocimiento y la creación literaria.

Con esta edición, el Ministerio de Cultura consolida el Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña como uno de los reconocimientos más importantes del ámbito iberoamericano, reafirmando su objetivo de exaltar las figuras que, desde la creación literaria y el pensamiento humanístico, contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística de la región.