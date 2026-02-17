Más de 300 asistentes participan en Mujeres Infinitas 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la asistencia de más de 300 mujeres, fue celebrado el evento Mujeres Infinitas 2026, una experiencia que reunió a líderes, profesionales, emprendedoras y figuras influyentes en una jornada dedicada al crecimiento personal, el bienestar integral y el liderazgo femenino.

En el encuentro, las asistentes vivieron una propuesta diseñada para hacer una pausa consciente, conectar con las emociones y compartir herramientas prácticas para la vida personal y profesional.

El evento integró paneles, conferencias, dinámicas guiadas, espacios de networking y momentos de reflexión, en un formato que trascendió el esquema tradicional de encuentros.

Entre las panelistas y conferencistas participantes se destacaron Kimberly García, Liza Blanco, Alfonsina Cepeda, Diandra Vásquez, Reyna Vásquez, Natali Vásquez, Priscila D’ Oleo, Lorena Tavárez, Lorina Tavárez, Evelyn Henríquez, Delisa Francisco, Albania Rodríguez y Yoskeire Duarte.

La conducción estuvo a cargo de Yindi Valeria.

Además del contenido formativo, Mujeres Infinitas 2026 ofreció una experiencia integral que incluyó gastronomía, bebidas, stands de patrocinadores, activaciones de marcas, regalos y rifas.