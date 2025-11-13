Acrópolis da la bienvenida a la Navidad 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Acrópolis Business Mall dio inicio oficial a la temporada navideña con su tradicional evento “Acrópolis Christmas Season 2025”, una noche que envolvió a todos los presentes en un ambiente de alegría, luces y emociones.

El atrio central del mall se transformó en un escenario lleno de encanto con el gran espectáculo de encendido del árbol de Navidad, acompañado de una experiencia musical, luces danzantes y un cautivador show temático a cargo de Somos VIP Show, que deleitó a grandes y pequeños con un despliegue de talento y color.

La apertura del evento inició con la participación del Coro Angelus, cuyas voces llenaron el espacio de melodías navideñas y espíritu festivo. Luego, Miosotis Rossi, Gerente de Mercadeo de Acrópolis Business Mall, ofreció unas palabras de bienvenida en las que destacó la importancia de este evento para la comunidad y reafirmó el compromiso del mall de crear experiencias memorables para toda la familia.

Seguidamente, Patricia Ramela, Gerente General de Acrópolis Business Mall, dirigió unas palabras especiales que marcaron el momento previo al esperado encendido del árbol de Navidad, símbolo de esperanza, unión y celebración. Con una cuenta regresiva llena de emoción, el atrio se iluminó por completo, dando paso a un espectáculo de nieve y luces que desató los aplausos y sonrisas de todos los asistentes.

“Cada año trabajamos con dedicación para que el inicio de la Navidad en Acrópolis sea un momento inolvidable. Este evento representa nuestra forma de compartir alegría, unión familiar y gratitud con quienes forman parte de nuestra comunidad,” expresó Miosotis Rossi, Gerente de Mercadeo de Acrópolis Business Mall.

El evento contó con el apoyo de importantes marcas patrocinadoras como Banreservas, Alacta Plus, Casa Brugal y Cortes Hermanos, quienes ofrecieron degustaciones y experiencias especiales durante

la noche. La decoración navideña, a cargo de Lux Events y su diseñador Ángel Medina, convirtió los espacios del mall en un escenario mágico donde la tradición y la modernidad se encuentran.

Durante toda la temporada, Acrópolis Business Mall ofrecerá un variado calendario de actividades, incluyendo shows infantiles, presentaciones musicales y encuentros con Santa Claus, para que cada familia pueda vivir la magia de la Navidad y crear recuerdos inolvidables.

Acrópolis Business Mall invita a todos a disfrutar de su Christmas Season 2025, una celebración que une emociona y marca el inicio de la época más hermosa del año.