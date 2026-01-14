ADME celebra su “Viernes de Bienestar”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (Adme) realizó la quinta edición de “Viernes de Bienestar ”, teniendo como invitado especial a la familia Grullón, de la empresa Star Products.

James Reynoso, en representación de la presidenta de Adme, Michelle Ortiz, expresó: “Damos gracias a Dios por este espacio, por las mujeres que lo conforman, por el don de servir y por permitirnos vivir un año con intención”.

Andris Féliz, subcoordinadora de Sostenibilidad y Educación Ambiental de Adme dijo que “Viernes de Bienestar” es un programa que nació para bendecir, transformar y acompañar a la mujer empresaria dominicana en su camino hacia una vida con propósito, equilibrio y bienestar integral.

“Adme tiene 28 años siendo una escuela de formación, crecimiento y liderazgo para la mujer empresaria del país, “Somos una comunidad que inspira, y que sostiene”, indicó.

En esta ocasión fueron presentadas como mujeres de trayectoria y líderes las empresarias Rommy Grullón, Marisela Aybar de Grullón y Rommy Pichardo Grullón, quienes compartieron experiencias y clave de éxito basado en sus propósitos, liderazgo, legado y bienestar titulado “50 años de legado, tres generaciones, tres caminos y un solo propósito”.