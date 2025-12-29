Alma Casa de Campo o una feria de noviembre

Publicado por Marien Aristy Capitán Creado: Actualizado:

A tres puertas, la portada de la Feria de Sevilla tenía una pasarela central por la que desfilaron los invitados permitiendo que los vestidos con aire flamenco bailaran al compás de la brisa que recorría divertida las carpas de una feria novembrina que solo es posible en Alma Casa de Campo.

Las luces y farolillos en el techo, las carpas y la tarima comenzaron a cobrar vida desde la prima tarde, pero se volvieron toda emoción en la noche, cuando la portada se encendió por la parte interior y las sevillanas tomaron la feria por asalto al galope de unos capaballos con los que las flamencas bailaron con gran donaire.

Terminada la presentación, llegó el momento de la diversión: la tarima se llenó con la música del grupo flamenco Los Bomberay, que encendió la pista de todos los presentes.

Con esta feria se cerró la tercera edición de Alma, que durante un fin de semana reunió empresarios españoles y dominicanos que el primer día se reunieron en un cóctel exclusivo de networking empresarial.

Y es que Alma surge de la visión de sus fundadoras, las empresarias españolas Cuchy Pérez y Susana Deleito, quienes buscan que se consoliden los lazos comerciales entre ambos países.