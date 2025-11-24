Aniversario: Felicitaciones a Funglode por sus 25 años

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Fue una gran noche para la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) por la celebración de su 25 aniversario, acto que fue encabezado por su presidente y fundador, el expresidente de la República Leonel Antonio Fernández Reyna, quien dijo que la idea de crear esa organización surgió estando en Villa Juana, sector en el que transcurrió parte de su niñez.

Los alrededores del hotel Intercontinental, donde secelebró la actividad, estuvieron más congestionados que de costumbre debido a la llegada de los invitados a este festejo.

Las bocinas de los vehículos delataban la desesperación de los conductores, y por eso algunos llegaron caminando hasta la entrada del hotel.

En las afueras de lugar no faltaron los denominados “pica-pica”, para “saludar” y pedir lo de ellos, a sabiendas de las altas personalidades que se encontraban allí.

Alrededor de las 7: 40 de la noche llegó el líder de la Fuerza del Pueblo y a seguidas fue abrazado y saludado por los presentes y, con la calma que lo caracteriza, respondió muy amable a su recibimiento. Tras entrar Fernández al salón donde los asistentes estaban sentados, se procedió con la parte formal de la actividad en la que pasaron un audiovisual sobre la trayectoria de la reconocida fundación.

El encuentro congregó funcionarios, empresarios, comunicadores y amigos especiales de Fernández, y por supuesto, contó con la presencia de su hijo, el senador Omar Fernández, otra figura a quien le mostraron afecto y respeto..