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Asociación Cibao

Anuncia programa de alianzas de vehículos

Durante las palabras centrales, Victoria Thomas, ejecutiva de la institución, resaltó que este nuevo programa establece un esquema de compensación transparente, competitivo y justo

Katty Reyes, José Luis Ventura, Rebeca Meléndez, Rafael Genao y Victoria Thomas.

Katty Reyes, José Luis Ventura, Rebeca Meléndez, Rafael Genao y Victoria Thomas.

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Con cócteles celebrados en Santiago y Santo Domingo, directivos de la Asociación Cibao presentaron su ‘Programa de Alianzas de Vehículos’, una iniciativa que formaliza su relación con el sector automotriz y que fortalece la estrategia de crecimiento de su Unidad de Banca de Alianzas y Pymes.

Durante las palabras centrales, Victoria Thomas, ejecutiva de la institución, resaltó que este nuevo programa establece un esquema de compensación transparente, competitivo y justo, diseñado para apoyar la colocación responsable de financiamientos vehiculares y crear relaciones comerciales sostenibles con sus aliados. 

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