El arte de las mesas, la etiqueta y el protocolo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un encuentro inspirado en la celebración del Día de Acción de Gracias, Jacqueline Viteri, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de Etiqueta y Protocolo (Adopep), y Pilar Ricart, diseñadora de interiores, se unieron para celebrar el arte de la mesa, en un conversatorio sobre etiqueta, protocolo, decoración y el valor de compartir en familia.

En la actividad realizada en en Tienda Mari, ambas expertas compartieron valiosas recomendaciones y las últimas tendencias para hacer de esta celebración navideña un momento de unión, belleza y buen gusto, resaltando la armonía y respeto hacia los demás.