Navidad
El arte de las mesas, la etiqueta y el protocolo
En la actividad realizada en en Tienda Mari, ambas expertas compartieron valiosas recomendaciones y las últimas tendencias para hacer de esta celebración navideña
En un encuentro inspirado en la celebración del Día de Acción de Gracias, Jacqueline Viteri, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de Etiqueta y Protocolo (Adopep), y Pilar Ricart, diseñadora de interiores, se unieron para celebrar el arte de la mesa, en un conversatorio sobre etiqueta, protocolo, decoración y el valor de compartir en familia.
