‘El arte de vestir histórico’ muestra el talento dominicano

En el centro cultura Quinta Dominica, un grupo de invitados fueron adentrados a una fascinante conexión de tiempos a través de la exposición ‘El arte de vestir histórico’, una exquisita propuesta de la evolución del vestir con una fidelidad y reinterpretación creativa realizado por el colectivo CustomArts RD.

La muestra, estuvo abierta al público hasta el 28 de noviembre, es una iniciativa dirigida por la maestra Ana María Cordero Aquino como un proyecto educativo para dar a conocer el desarrollo en la forma de vestir desde el imperio egipcio hasta los inicios del siglo XX, conectando el diseño con la historia, la estética y la creación artística.

El equipo detrás de este espacio está conformado por diseñadores, artistas plásticos, fotógrafos y artesanos egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Además de mostrar la evolución del vestuario imperial, esta presentación “busca resaltar la destreza, ejecución y capacidad creativa de nuestros egresados. Es una manera de elevar la carrera de diseño industrial y modas y posicionar a nuestro país a otro nivel” indicó Cordero Aquino.

La muestra que celebra el talento dominicano, ameritó una celebración con cócteles y bocadillos. Los invitados felicitaron a los creadores por este espacio tan interesante y envolvente.