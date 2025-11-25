“El arte de vivir” de Rosalía Gómez de Caro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Rosalía Gómez de Caro realizó hace unos años el sueño de escribir el libro “El arte de vivir”, teniendo como meta transmitir su personalidad, darse a conocer a través de sus obras y regalar a través de imágenes inolvidable la inventiva que la caracteriza.

Rodeada de familiares y amigos, Gómez de Caro puso a circular la tercera edición de de este libro, cuya introducción fue escrita por su esposo José Manuel Caro, quien en cada frase plasmada evocó el sentimiento y amor tanto de él como de sus hijos, determinantes en el proceso creativo.

“La obra es más que un recetario, es un referente de buen gusto con un exquisito contenido que incluye fotografías de hermosas mesas creadas por la autora, además de sus emblemáticas recetas con las que ha dejado sus huellas en la gastronomía dominicana”, expresó Enrique De Marchena, presidente de DMK Abogados, en cuya sede se realizó la puesta en circulación

“Esta extraordinaria escritora ha logrado remontarse a sus orígenes en la ciudad de La Vega, donde nació y se educó”, dijo. Para escribir esta obra, Gómez se inspiró en las recetas originales de su madre, sus abuelas y tías.