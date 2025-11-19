Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Evento solidario

Arzobispado celebra encuentro con sentido benéfico

La noche culminó con una gran fiesta en el centro de ocio Aire, en donde los asistentes disfrutaron de música en vivo

Monseñor Francisco Ozoria junto a representantes del empresariado

Con el objetivo de recaudar fondos para los trabajos de la Arquidiócesis, recientemente el Arzobispado de Santo Domingo realizó un almuerzo empresarial que tuvo como escenario el Gran Salón del Hotel Marriott Piantini.

El encuentro social contó con la presencia de monseñor Francisco Ozoria, arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, quien fue en compañía de los obispos auxiliares monseñores, Jesús Castro Marte y Faustino Burgos Brisman.

Tras dar la bienvenida y agradecer la colaboración en favor del trabajo pastoral de la iglesia, Ozoria expresó que tienen la misión de evangelizar el mundo y para esto se necesita recursos económicos..

