BCRD celebra con una eucaristía sus 78 años

La alta gerencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ofreció una misa de acción de gracias para conmemorar el 78º aniversario de la institución, y qué mejor forma de agradecer a Dios, así como lo hace cada año en un tradicional acto llevado a cabo en la sala Jesús María Troncoso del edificio que aloja sus instalaciones.

La celebración fue encabezada por el gobernador, Héctor Valdez Albizu, quien asistió junto a su esposa Fior D’Aliza Martínez de Valdez, mientras la eucaristía fue oficiada por el reverendo padre Jorge William Hernández Díaz.

Durante la homilía el reverendo Hernández manifestó su felicitación a la entidad, porque “la sociedad necesita de instituciones independientes como esta, con valores que se materializan mediante sus buenas prácticas y su servicio a la sociedad”.

A la actividad religiosa también asistieron miembros de la Junta Monetaria, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; los titulares José Ml. Mallén, Arturo Martínez Moya, Ricardo Rojas León, Julio Llibre y José Tejerá Curbelo.

Por el BCRD también estuvieron el gerente Ervin Novas Bello; el contralor, José Manuel Taveras Lay; el subgerente general, Frank Montaño, así como subgerentes, directores, y demás colaboradores de la entidad monetaria.

Tras la parte formal, disfrutaron de un brindis por la ocasión..