Cultura
BHD celebra la magia del carnaval de Punta Cana
La décimo séptima edición del carnaval de Punta Cana se celebró el pasado fin de semana en el Boulevard 1ro. de noviembre The Village
El Banco BHD volvió a decir presente en una de las celebraciones más vibrantes del país durante el mes de febrero: el carnaval de Punta Cana.
Entre comparsas llenas de fantasía, colores vibrantes y música contagiosa, el Banco BHD celebró junto a clientes especiales y ejecutivos de Banca Corporativa y Empresarial, la magia que desborda esta emblemática fiesta cultural.
Como es tradición, la entidad financiera contó con un colorido estand que se convirtió en el punto de encuentro de sus invitados, aliados y amigos; reafirmando su compromiso con la cultura, la tradición y la diversión sana.
“El carnaval es una expresión viva de nuestra alegría, de lo que somos, de nuestras raíces. Para nosotros es un honor celebrarlo junto a nuestros clientes, quienes son parte esencial de nuestra historia. Nos complace compartir con ellos en un ambiente de camaradería marcada por sonrisas, colores y cultura”, expresó Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD.
Destacó la visión de la entidad bancaria de acompañar a los clientes más allá de lo financiero, creando experiencias mágicas que conectan emociones, tradición y orgullo dominicano.
Rostros
