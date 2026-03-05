BHD celebra la magia del carnaval de Punta Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco BHD volvió a decir presente en una de las celebraciones más vibrantes del país durante el mes de febrero: el carnaval de Punta Cana.

Entre comparsas llenas de fantasía, colores vibrantes y música contagiosa, el Banco BHD celebró junto a clientes especiales y ejecutivos de Banca Corporativa y Empresarial, la magia que desborda esta emblemática fiesta cultural.

Como es tradición, la entidad financiera contó con un colorido estand que se convirtió en el punto de encuentro de sus invitados, aliados y amigos; reafirmando su compromiso con la cultura, la tradición y la diversión sana.

“El carnaval es una expresión viva de nuestra alegría, de lo que somos, de nuestras raíces. Para nosotros es un honor celebrarlo junto a nuestros clientes, quienes son parte esencial de nuestra historia. Nos complace compartir con ellos en un ambiente de camaradería marcada por sonrisas, colores y cultura”, expresó Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD.

Destacó la visión de la entidad bancaria de acompañar a los clientes más allá de lo financiero, creando experiencias mágicas que conectan emociones, tradición y orgullo dominicano.