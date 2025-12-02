Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los ojos es una parte importante del órgano humano, y por ende de las personas. Por esa razón y muchas más, Óptica Oviedo inauguró su nueva sucursal en la Ave. Tiradentes, un espacio concebido bajo los más altos estándares nacionales e internacionales, diseñado para ofrecer una experiencia visual moderna, exclusiva y enfocada en la excelencia del servicio.

Las palabras centrales de la actividad estuvieron a cargo del Sr. Julio César Oviedo, director de Negocios y Relaciones Internacionales, quien resaltó que la misma es un espacio cuidadosamente diseñado para ofrecer un servicio de clase mundial. Subrayó que la sucursal cuenta con una selección única de marcas internacionales, .Contamos con el laboratorio óptico más moderno de Latinoamérica.

"Hoy materializamos el sueño de mi padre, Sr. Juan Oviedo, inaugurando la óptica más grande, moderna y exclusiva del país".

Oviedo Boutique con más de 456 metros cuadrados de construcción incorpora también Oviedo Kids, un área exclusiva dedicada a los más pequeños.