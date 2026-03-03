Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Exposición

“Caos & Equilibrio”, del pintor Máximo Caminero

Esta exposición estará abierta al público de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y sábados hasta las 2:00 de la tarde, en la sede de Autozama

Máximo Caminero, María del Carmen Ossaye, Amada Martínez, Mario Martínez y Ramón Ernesto Morales

Lisbel Sánchez Peña
Lisbel Sánchez Peña

Recientemente, fue inaugurada la exposición “Caos & Equilibrio”, del pintor Máximo Caminero, un homenaje póstumo al empresario Miguel Hernández por su compromiso con el arte contemporáneo y que contó con el auspicio de Autozama, Mercedes-Benz.

Tras preguntarle al artista sobre sus obras este nos expresó: “Todas son emociones de un momento, y todo está hecho con una buena conexión”.

“Esto no es arte, esto es una conexión que uno tiene a través del grado de espiritualidad que uno va subiendo en esta dimensión, entonces, se le van abriendo esas puertas”, dice.

Agregó que hay obras muy dinámicas que significan situaciones y dramas que hemos tenido como seres humanos.

La actividad inició con intervención de Ramón Ernesto Morales, presidente de Autozama SAS, quien manifestó el honor que representa esta exhibición que celebra el talento, sensibilidad y visión artística de Caminero. Resaltó que el arte tiene la capacidad de inspirarnos e invitarnos a reflexionar. En tanto que, Amada Martínez, curadora, dijo que estas 25 obras proponen una exploración profunda de las tensiones que habitan la experiencia humana como son el orden, ruptura y conciencia..

Sobre el autor
Lisbel Sánchez Peña

Cuento con 16 años de experiencia en la cobertura de eventos sociales, realización de reportajes y entrevistas. Tengo una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa.
