“Caracol”, la nueva colección de Maylé Vásquez

Moda Jumbo presentó “Caracol”, su primera colaboración con la reconocida creadora dominicana Maylé Vásquez.

Esta colección exclusiva celebra la feminidad en todas sus etapas y reafirma la misión de la marca de enaltecer la moda dominicana, al alcance de todos.

“Desde sus inicios, Jumbo siempre ha impulsado el talento dominicano, especialmente en la industria de la moda. Esta entrega forma parte del programa De Aquí Con Corazón, una iniciativa que reafirma la visión de Jumbo de impulsar la creatividad y ofrecer moda con identidad dominicana”, expresó Madelyn Martínez Moya, vicepresidente de Mercadeo y Retail Financiero de CCN.

Señaló que estas iniciativas no solo celebran la moda hecha en el país, sino que también permiten que los clientes accedan a piezas de alta calidad y diseño a precios asequibles.

La colección destaca por su elegancia atemporal y versatilidad.