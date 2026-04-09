Celebra 24 aniversario y reconocen aliados

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La familia Banreservas tenía una cita especial, la celebración del 24.º aniversario de Seguros Reservas, ocasión que se evidenció con una actividad festiva desarrollado en el Club del Banreservas de esta ciudad.

En medio del festejo fueron reconocidos los corredores que superaron sus metas del pasado año, destacando su compromiso, desempeño y contribución al crecimiento sostenido de la sociedad.

En un ambiente de alegría, el cual contó de un menú exquisito, la celebración continuó destacando los logros alcanzados, reflejando el valor de la excelencia en el respaldo de todos sus clientes.