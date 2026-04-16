Celebran Día del periodista con charla

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Responsables del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), filial Haina, celebraron su día con una conferencia magistral a cargo del periodista Cristian Cabrera, así como con el reconocimiento a exsecretarios generales de la filial, en un acto que contó con la presencia de autoridades locales, periodistas y comunicadores.

En la conferencia titulada “La comunicación en la era de la desinformación”, Cabrera, marcó el inicio de la jornada, afirmando que uno de los principales riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en la actualidad es el uso inadecuado de la inteligencia artificial.