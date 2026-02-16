Celebran con eucaristía Jornada Mundial Enfermo

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Cada 11 de febrero, Día de Nuestra Señora de Lourdes, del calendario católico, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, instituido en 1992 por Juan Pablo II.

En memoria litúrgica de esta advocación mariana y en conjunto con la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, responsables de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, realizaron una celebración eucarística en la Catedral Primada de América, para honrar la vocación al servicio hacia los más necesitados.

En la misa especial, oficiada por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la arquidiócesis, se hicieron partícipes el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah y el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, así como entes eclesiales integrados por vicarías territoriales episcopales, zonas pastorales, comunidades, agentes de pastoral, voluntariados y red de dispensarios médicos de la Pastoral de la Salud.

Monseñor Morel Diplán dijo que: “La compasión del samaritano no puede quedarse en palabras o sentimientos, sino, exige gestos concretos de cercanía y solidaridad hacia quienes sufren la enfermedad en contextos de fragilidad, pobreza, aislamiento y soledad”.

Al término de la celebración se disfrutó de un refrigerio.