Patronato de Ciego
Celebraran XXVI ‘Tarde de Primavera’
La recaudación lograda de este evento solidario contribuirá a continuar el acceso de mejores oportunidades para las personas con discapacidad visual del patronato
Una expresión realmente viva de solidaridad, compromiso y esperanza es la ‘Tarde de Primavera’ en su edición número 26.
Organizada por responsables del Patronato Nacional de Ciegos tiene como objetivo continuar impactando la vida de personas con discapacidad visual en el país.
Mirka Morales, presidente de esta entidad, detalló que la presente edición a realizarse el próximo 14 de este mes en el Santo Domingo Country Club conjugará una tarde llena de arte, moda y alegría, además de contar con la determinación en escena de personas no videntes.
En esta oportunidad la boleta tiene una contribución de RD$4,000.