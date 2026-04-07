Celebraran XXVI ‘Tarde de Primavera’

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Una expresión realmente viva de solidaridad, compromiso y esperanza es la ‘Tarde de Primavera’ en su edición número 26.

Organizada por responsables del Patronato Nacional de Ciegos tiene como objetivo continuar impactando la vida de personas con discapacidad visual en el país.

Mirka Morales, presidente de esta entidad, detalló que la presente edición a realizarse el próximo 14 de este mes en el Santo Domingo Country Club conjugará una tarde llena de arte, moda y alegría, además de contar con la determinación en escena de personas no videntes.

En esta oportunidad la boleta tiene una contribución de RD$4,000.