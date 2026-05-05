Cena en honor a embajador de Italia en República Dominicana

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En una noche donde la cultura, la diplomacia y la alta cocina se entrelazaron, la Embajada de Italia en el país realizó un encuentro en honor a la llegada de su embajador Sergio Maffettone.

La experiencia culinaria, concebida como una cena a cuatro manos, estuvo liderada por el chef ejecutivo Cosimo Urso en el hotel Kimpton Las Mercedes, junto al destacado chef Ciro Casola, quienes diseñaron un menú que exaltó la autenticidad, elegancia y diversidad de la cocina italiana.

Este encuentro cobra aún mayor relevancia en el contexto del reciente reconocimiento impulsado por la Unesco, que destaca a la gastronomía italiana como patrimonio cultural de valor universal, celebrando no solo sus platos, sino su profunda conexión con la identidad, la tradición y la vida social italiana.