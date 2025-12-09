Concierto ‘Candestino’ por primera vez en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Parque Iberoamérica se llenó de magia, esplendor y esperanza con el concierto “Candestino” especialmente creado por el cantautor español Román Mosteiro para los amigos de la casa: los perros.

Esta presentación, a beneficio de Rescued By Love RD y la Fundación La Merced, fue una experiencia innovadora para disfrutar con toda la familia, donde los decibeles estuvieron cuidadosamente controlados para brindar un ambiente ideal para los perros y la música estaba basada en la certificación de la Universidad de Glasgow y la Scotlands Animal Welfare Charity.