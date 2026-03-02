Embajada de China
Concierto para celebrar Festival de la Primavera
La Fiesta de la Primavera, conocida como el Año Nuevo Chino, es la celebración más importante y tradicional en ese país.
Con motivo del Festival de la Primavera 2026, organizado por la Embajada de la República Popular China en el país, el embajador Chen Luning y su esposa, Wang Homing, fueron los anfitriones del concierto «Luz sobre las cuerdas», presentado en la Sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes.
El diplomático y su señora recibieron con un cálido saludo a los invitados, quienes aprovechaban y se tomaban una foto junto a ellos. El encuentro se inició con la danza tradicional del Dragón y León, seguida de las palabras de bienvenida del diplomático, en las que destacó las buenas relaciones que mantienen ambos países.
Los asistentes, entre ellos diplomáticos, empresarios, funcionarios y miembros de la comunidad china, disfrutaron de una presentación artística a cargo de una delegación de la escuela de música de la Universidad China de Hong Kong, encabezada por el maestro Xiaogang Ye, presidente de la Asociación de Músicos de China..
