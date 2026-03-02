Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Embajada de China

Concierto para celebrar Festival de la Primavera

La Fiesta de la Primavera, conocida como el Año Nuevo Chino, es la celebración más importante y tradicional en ese país.

Katy Joa, Napoleón Estévez, el embajador de China, Chen Luning y su esposa, Wang Homing, durante la actividad. Francisco Álvarez

Lisbel Sánchez Peña
Publicado por
Creado:

Actualizado:

Con motivo del Festival de la Primavera 2026, organizado por la Embajada de la República Popular China en el país, el embajador Chen Luning y su esposa, Wang Homing, fueron los anfitriones del concierto «Luz sobre las cuerdas», presentado en la Sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes.

El diplomático y su señora recibieron con un cálido saludo a los invitados, quienes aprovechaban y se tomaban una foto junto a ellos. El encuentro se inició con la danza tradicional del Dragón y León, seguida de las palabras de bienvenida del diplomático, en las que destacó las buenas relaciones que mantienen ambos países.

Los asistentes, entre ellos diplomáticos, empresarios, funcionarios y miembros de la comunidad china, disfrutaron de una presentación artística a cargo de una delegación de la escuela de música de la Universidad China de Hong Kong, encabezada por el maestro Xiaogang Ye, presidente de la Asociación de Músicos de China..

Sobre el autor
Cuento con 16 años de experiencia en la cobertura de eventos sociales, realización de reportajes y entrevistas. Tengo una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa.

