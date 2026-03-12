Concluye “Cascada de Orquídeas” en JBN

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

La exposición “Cascada de Orquídeas”, en el Jardín Botánico estuvo dedicada a resaltar la belleza, elegancia y diversidad de estas plantas, con una innovadora propuesta al aire libre que procuró acercar al público a la naturaleza.

Como novedad, esta edición incorporó el arte a la experiencia botánica con la participación de la Escuela de Guillo Pérez.

Milda Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO), informó que la exposición, se desarrolló del 5 al 8 de marzo, con los espacios del parque transformados en un escenario floral que combinó exhibición, educación y entretenimiento para toda la familia.

Bajo la dirección de la profesora Gabriela Pérez, se impartieron sesiones de pintura de orquídeas dirigidas a personas mayores de 16 años, los cuatro días de la exposición.

Durante el evento también fueron premiadas las plantas más destacadas en las categorías de Mejor Flor, Mérito al Cultivo, Mejor Arreglo Floral, Mejor Exhibición, Mejor Montaje de Comerciantes y Mejor Montaje de Aficionados.

Con 53 ediciones como exposición y 43 versiones de su concurso nacional, la actividad se consolida como uno de los encuentros más importantes para coleccionistas y aficionados de las orquídeas en el país.