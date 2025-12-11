‘Día del Café Turco’, tradición que celebra amistad y distinción

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

“Tenemos un dicho que dice que una conversación amistosa sobre una taza de café turco será recordada durante cuarenta años’" expresó emocionada la embajadora de Turquía Emriye Ormanci a propósito de celebrarse el ‘Día Internacional del Café Turco’ en nuestro país.

El patio colonial del centro cultural Casa Mella Russo de la Ciudad Colonial fue el espacio idóneo donde viceministros de Patrimonio Cultural del país, diplomáticos e invitados especiales, disfrutaron de este día que se conmemora cada 5 de diciembre, como símbolo de hospitalidad, amistad, refinamiento y entretenimiento.

“Cuando se escucha el concepto de ‘Café Turco’, podría pensarse que es un café cultivado en Türkiye. Sin embargo, no somos un país productor de café. Importamos el café de otros países como la República Dominicana, pero lo preparamos de una manera tan única que nos permite darle el nombre de nuestro país” precisó la diplomática.

¿Por qué es tan particular? Combina técnicas especiales de preparación, en la que se utilizan granos molidos. Se prepara sin filtrar en una cafetera turca de cobre, cezve, y se sirve en tazas pequeñas. Fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial.