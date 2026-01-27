Día de superhéroe ideado para los pequeños pacientes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bajo la temática de superhéroes, pacientes pediátricos y sus familiares disfrutaron de un momento único cargado de emoción y de alegría gracias a un encuentro ideado por el Fondo para la Niñez David Ortiz y el Centro de Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat) en ocasión de la conmemoración del Día de los Reyes.

Los pequeños, que son parte de los beneficiados por la fundación en intervenciones gratuitas por alguna condición cardiaca, recibieron juguetes y obsequios de las mismas manos del memorable pelotero David Ortiz quien enmascarado participó junto a los niños de cada una de las dinámicas.

El ambiente, organizado y cercano, tuvo como propósito resaltar el valor de esta tradición que cada 6 de enero se celebra en el país.

“Desde la Fundación David Ortiz, creemos firmemente que cada niño merece crecer con oportunidades, con salud, alegría y sueños grandes. Por eso, cada vez que tenemos la oportunidad de unir esfuerzos para apoyar a nuestra niñez, estamos presentes”, expresó el destacado jonronero.

La labor altruista de Ortiz hizo que Cedimat designara con su nombre el piso pediátrico de su centro cardiovascular.