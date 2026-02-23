Director general de ONAPI es investido como Honoris Causa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Dr. Salvador Ramos, fue investido en la solemne ceremonia como Honoris Causa, como parte del XVI acto ordinario de graduación de Universidad Nacional Tecnológica (Unnatec), en reconocimiento a su excepcional trayectoria profesional y su aporte al fortalecimiento de la propiedad industrial y la innovación de la República Dominicana.

El acto solemne estuvo presidido por las máximas autoridades académicas de la Unnatec, en el que se destaca la trayectoria del Dr. Ramos como servidor público dedicado al desarrollo institucional, la modernización de los procesos administrativos y el fomento de la cultura de protección de la propiedad intelectual en el país.

Durante el acto, el trabajo realizado por el Dr. Ramos al frente de la ONAPI, promueve iniciativas encaminadas a fortalecer el ecosistema de innovación, apoyar a los emprendedores y promover la competitividad nacional a través del registro y protección de marcas, patentes y otros activos intangibles.

En sus palabras de agradecimiento, el Dr. Ramos recibió con profunda gratitud el titulo Honoris Causa por UNNATEC al otorgarle esta alta distinción y manifestó que asume este título no solo como un honor personal, sino como un reconocimiento al ejercicio comprometido del derecho, la vocación inquebrantable y la enseñanza que ha seguido durante más de cuatro décadas de labor académicas en ciencia e investigación.

Igualmente el rector de la Unnatec, Víctor Manuel Céspedes, expresó que el título Honoris Causa es acreditado de manera internacional, también dijo que el Consejo Superior Docente de la Unnatec, en ejercicios de sus funciones le otorga el título al Dr. Ramos por sus aportes al derecho, a la educación superior, a la democracia y el fortalecimiento institucional del Estado dominicano.

La XVI ceremonia ordinaria de graduación reunió a autoridades académicas, docentes, amigos, egresados y ejecutivos de la ONAPI quienes celebraron con orgullo este importante éxito institucional y la inversión de una figura clave en el fortalecimiento del sistema de propiedad industrial en el país.

Con esta investidura Honoris Causa, Unnatec destaca su compromiso al reconocer a personalidades que, a través de su liderazgo y aporte, contribuyen significativamente al progreso del país y al fortalecimiento del conocimiento como motor de desarrollo.