Divertido pasadía familiar entre risas, juegos y mucha fe

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Con mucha fe y alegría, el Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb celebró su tradicional Festival de la Familia en el Parque Mirador Norte.

Durante esta esperada actividad, donde reinó la alegría, el pastor Miguel Bogaert dirigió un mensaje centrado en la importancia de fortalecer los valores familiares y asumir un compromiso ciudadano firme frente a los desafíos sociales.

En su intervención el pastor expresó que la raíz de muchos problemas no radica únicamente en las estructuras gubernamentales, sino en la educación y en la pérdida de principios.

Y además, Bogaert exhortó a la sociedad dominicana a no normalizar la corrupción y a promover un liderazgo ético, acompañado de una participación activa y valiente.

A este entretenido festival asistieron iglesias y familias provenientes de distintas provincias y localidades del país, entre ellas La Romana, San Francisco de Macorís, Bonao, San Pedro de Macorís, también Higüey, Navarrete, Bávaro y Tenares, así como diversas comunidades del Gran Santo Domingo, lo que reafirmó el alcance nacional de la convocatoria, en la que todos la pasaron muy bien..