Emoción por regreso de campamento

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Con mucha alegría fue relanzado el Campamento Comatillo, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en fortalecer su legado y consolidarse.

Eduardo Rivera, gerente general, dijo que las instalaciones, ubicadas en un entorno natural privilegiado en Bayaguana, Monte Plata, cuentan con áreas recreativas, espacios de alojamiento y zonas diseñadas para el desarrollo de actividades tanto formativas como recreativas..