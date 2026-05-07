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C. Comatillo

Emoción por regreso de campamento

Con mucha alegría fue relanzado el Campamento Comatillo, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en fortalecer su legado y consolidarse.

Eduardo Rivera, gerente general, Rita y Renán Florentino, fundadores de Campamento Comatillo.

Eduardo Rivera, gerente general, Rita y Renán Florentino, fundadores de Campamento Comatillo.

Lisbel Sánchez Peña
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Lisbel Sánchez Peña

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Con mucha alegría fue relanzado el Campamento Comatillo, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en fortalecer su legado y consolidarse.

Eduardo Rivera, gerente general, dijo que las instalaciones, ubicadas en un entorno natural privilegiado en Bayaguana, Monte Plata, cuentan con áreas recreativas, espacios de alojamiento y zonas diseñadas para el desarrollo de actividades tanto formativas como recreativas..

Sobre el autor
Lisbel Sánchez Peña

Lisbel Sánchez Peña

Cuento con 16 años de experiencia en la cobertura de eventos sociales, realización de reportajes y entrevistas. Tengo una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa.
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