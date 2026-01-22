Emotiva celebración por 30 aniversario

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

El orgullo y la satisfacción quedaron más que evidenciados en los rostros de la familia León Jimenes al celebrar con profundo sentir 30 años de legado cultural de la fundación Eduardo León Jimenes, con una eucaristía oficiada por fray dominico José Alberto Hidalgo en la Iglesia y Convento de los Dominicos en la Ciudad Colonial.

Y es que la especial ocasión conmemoró tres décadas de compromiso con la cultura, la educación, la literatura, la música y el medio ambiente, resultado de la visión de siete hermanos inspirados en el año 1995 en un legado de servicio heredado de la familia.

El histórico templo se sintió cálido y envolvente por los cánticos de un coro compuesto por los artistas Adalgisa Pantaleón, Niní Cáffaro, Antonia Chabebe, Juan Polanco e Inart, quienes con sus interpretaciones lograron deleitar a aliados, colaboradores, autoridades y representantes del sector cultural participes de este encuentro.

Bajo el lema ‘Las raíces del porvenir’, María Amalia León, presidenta de la fundación y del Centro León, compartió al término de la misa: “Desde esta perspectiva, humilde y simpática, se empeñaron nuestros padres en esa labor de preservar y promover la identidad dominicana en sus diversas formas y manifestaciones, con la certeza de que las obras que dejan huella y que transforman vidas, no nacen de la casualidad, sino de la fe, de la visión, del trabajo honesto y del esfuerzo unido”.

Luego, los invitados se desplazaron hacia el centro cultural Quinta Dominicana siendo sorprendidos por un repertorio de éxitos dominicano interpretado por el Coro Atempo, en colaboración con la fundación Sinfonía.

También la identidad criolla se reflejó en las degustaciones y en los detalles que evocaron las tradiciones y valores del la República Dominicana.