Eucaristía por 26 años de la Asociación Cronistas Sociales

“Que nunca nos falte la pasión por comunicar, pero sobre todo que nunca perdamos la integridad”, así expresó la presidenta de la Asociación de Cronistas Sociales, Caroll Mueses, durante una misa por los 26 años de la entidad, realizada en la iglesia El Buen Pastor.

Mueses manifestó que este 26 aniversario, no solo representa una fecha, sino celebrar una historia construida con vocación, esfuerzo, amistad y compromiso.

“Que mejor manera de conmemorar nuestros 26 años de vida que dando gracias a Dios por todo”.

Además pidió a Dios que bendiga a cada cronista social y que permita seguir escribiendo con ética y sensibilidad la historia del país.

A la misa se asistieron miembros de la asociación, invitados especiales y relacionados, quienes agradecieron por más de dos décadas fortaleciendo la crónica social dominicana.