Francina Hungría valora intersecciones accesibles de APAP y ADN

La ingeniera Francina Hungría valoró el proyecto de intersecciones accesibles de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y la Alcaldía del Distrito Nacional, pues considera que es un avance en la política de inclusión en la capital.

En un audiovisual, Hungría comparte con el regidor Giancarlo Vega, con quien pondera los avances que la ciudad ha tenido en inclusión, al mismo tiempo de reconocer los retos que persisten en ese tema.

“Esto es parte de la ciudadanía integral y del bienestar y del desarrollo del país”, manifestó Francina.

De su lado, el edil Vega afirmó que una política pública de inclusión no es de caridad, sino que más bien es aquella que promueve que todos sean parte, accediendo en igualdad de condiciones.

El pasado fin de semana APAP y ADN entregaron la intersecciones inclusivas de la Winston Churchill con 27 de Febrero, totalizando 22 cruces de alto tránsito rehabilitados para garantizar una movilidad segura y autónoma de los ciudadanos.