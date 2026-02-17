Fundación por la Música celebra 17 años en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde su incorporación en 2009, la Fundación Por la Música se ha consolidado como una de las instituciones más importantes en la formación académica y artística de jóvenes talentos de la música clásica en República Dominicana.

La presidenta de esta entidad, Margarita Auffant Najri, dijo que la misión fundamental es elevar a la excelencia el nivel musical de estudiantes sobresalientes y promover la difusión de la música clásica y los valores culturales del país hacia un público cada vez más amplio.

Aseguró que el modelo formativo que implementa desde su fundación combina la disciplina internacional con la calidez humana y la idiosincrasia dominicana.

“El trato cercano, respetuoso y afectivo es uno de los pilares que distingue la experiencia de los estudiantes, sin obviar la rigurosidad que exige la formación en la música clásica”.

Tras la recepción de solicitudes, se programarán audiciones anuales.