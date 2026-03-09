‘La Gran Oportunidad’, estreno de film

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una concurrida asistencia de destacadas personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional, fue celebrado el estreno del documental ‘La Gran Oportunidad’, una producción de RD Positiva a partir de una idea original de su fundador y coordinador, Luis Emilio Molina.

La obra, concebida como un espacio de conciencia colectiva, diálogo ciudadano y compromiso social, fue presentada en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Dirigido y producido por Jason Blanco, este documental propone una profunda reflexión sobre la República Dominicana que fuimos, la que somos y la que podemos llegar a ser, a partir de una mirada plural, crítica y constructiva sobre los desafíos sociales, culturales y humanos que enfrenta la nación.

Esta producción audiovisual reúne las voces de 24 personalidades influyentes del ámbito cultural, académico, periodístico y social, entre ellas: Iván Gatón, Edis Sánchez, Freddy Ginebra, Kin Sánchez, Marivell Contreras, José Mármol, Yvonne Núñez, Melvin Peña, Miralba Ruiz, Marien Aristy Capitán, Alfonso Quiñones, Vicente Vargas, Soraya Lara, Aquiles Correa, Denisse Espaillat, Ricardo Nieves, Cornelia Margarita, Noel Giraldi, José Cuello, Daniel Pou, Jesús Moreno, Mite Nishio, Ángel Rosario y Eduardo Valcárcel.

Cada uno de los participantes ofrece su perspectiva sobre el papel de la ciudadanía, la identidad nacional y la responsabilidad colectiva en la construcción de un RD.