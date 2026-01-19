“Guillo Pérez: en todos sus tiempos”, exposición

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Galería de Arte Shanell presentó la exposición “Guillo Pérez: en todos sus tiempos”, una muestra que rinde homenaje al legado de Guillo Pérez, uno de los maestros más trascendentales de la pintura dominicana, la cual permanecerá abierta al público durante dos meses.

Esta exposición se realiza en colaboración con la Galería de Arte La Colección y su director, el ingeniero José Luis Cartagena Conde, quienes han unido esfuerzos para honrar la trayectoria y la invaluable contribución artística de quien es considerado uno de los pilares fundamentales de las artes plásticas nacionales.

José Luis Cartagena Conde, al pronunciar el discurso central, dijo que a través de esas piezas, el espectador podrá apreciar la transformación del color, forma y sensibilidad estética que consolidaron su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

La muestra individual del maestro Guillo Pérez se expone 78 piezas, entre pintura óleo sobre tela, dibujos retablos, murales de sus distintos tiempos desde la década del 50 hasta sus últimos días, repasando todas sus décadas hasta el final de sus días.

Guillo Pérez legó una obra marcada por la fuerza expresiva del color y una profunda conexión con la identidad cultural del país..