Santo Domingo Motors
Innovación tecnológica SUV S7 Ultra y GS4 Max
Directivos GAC Motor organizaron un encuentro para presentar los SUV S7 Ultra y GS4 Max, dos modelos que amplían la presencia de la marca en el país con una propuesta que combina estética contemporánea,
Directivos GAC Motor organizaron un encuentro para presentar los SUV S7 Ultra y GS4 Max, dos modelos que amplían la presencia de la marca en el país con una propuesta que combina estética contemporánea, seguridad y tecnología de vanguardia, elevando los estándares de la experiencia automotriz en el mercado dominicano.
Al lanzamiento se dieron cita ejecutivos de la empresa, dealer, clientes e invitados especiales para apreciar las características de los S7 Ultra y GS4 Max, donde GAC Motor exhibe estos modelos que integran sistemas inteligentes, seguridad y carácter, alineados con las nuevas tendencias de movilidad del sector automotriz.
“La llegada del S7 y el GS4, Max marca un momento importante para la compañía en la República Dominicana. Con estos nuevos modelos estamos ofreciendo vehículos que combinan innovación, seguridad y un estilo distintivo, elevando la calidad de conducción en el mercado local”, afirmó Juan José Castillo Bellapart, representante de GAC Dominicana.