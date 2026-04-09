Innovación tecnológica SUV S7 Ultra y GS4 Max

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Directivos GAC Motor organizaron un encuentro para presentar los SUV S7 Ultra y GS4 Max, dos modelos que amplían la presencia de la marca en el país con una propuesta que combina estética contemporánea, seguridad y tecnología de vanguardia, elevando los estándares de la experiencia automotriz en el mercado dominicano.

Al lanzamiento se dieron cita ejecutivos de la empresa, dealer, clientes e invitados especiales para apreciar las características de los S7 Ultra y GS4 Max, donde GAC Motor exhibe estos modelos que integran sistemas inteligentes, seguridad y carácter, alineados con las nuevas tendencias de movilidad del sector automotriz.

“La llegada del S7 y el GS4, Max marca un momento importante para la compañía en la República Dominicana. Con estos nuevos modelos estamos ofreciendo vehículos que combinan innovación, seguridad y un estilo distintivo, elevando la calidad de conducción en el mercado local”, afirmó Juan José Castillo Bellapart, representante de GAC Dominicana.