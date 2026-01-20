Jainmy Martínez lanza “Digital Income Secrets 2.0”

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Con su nueva plataforma educativa “Digital Income Secrets 2.0”, la empresaria y productora Jainmy Martínez apuesta a la innovación y enseñar a generar ingresos online a través de inteligencia artificial con Amazon Influencer Program y el marketing de afiliados.

Durante un coctel celebrado en el restaurante Mijas, la también modelo y actriz expresó que esta novedosa herramienta es una academia y modelo de negocio digital desarrollada combinando IA y automatización, para enseñar a crear un negocio digital real sin inventarios, sin empleados, sin oficinas y sin exposición pública.

“Esta herramienta les permite construir una vida con libertad geográfica y de tiempo. Está disponible en español e inglés para usuarios de todo el mundo, diseñada para aquellos interesados en crear un negocio desde su celular, ofreciendo formación integral con el objetivo de proporcionar acceso a oportunidades de negocio globales”, dijo.