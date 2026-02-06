Revista
La PaGina. 06 de febrero 2026
Where Memory Takes Shape
Nicole Bainov y Elsa Maldonado, de Heliconia Projects, inauguraron la exposición Where Memory Takes Shape, en Casa de Campo. El evento reunió obras de Emiliana Henríquez, Mahsa Tehrani, Adelisa Selimbasic, Natia Lemay y Emily Pope, en una muestra que exploró la figura humana como un espacio donde memoria, experiencia y el paso del tiempo se inscriben en el cuerpo, a través de la pintura contemporánea. Además, se desarrolló como una iniciativa, con propósito social, destinando los fondos recaudados a apoyar la labor de Fundación MIR. Por allá fueron vistas algunas de las devotas del estilo ‘Romana chic’, mientras que ellos acogieron los mocasines Loro Piana como zapato oficial…