La PaGina. 06 de febrero 2026

Nicole Bainov y Elsa Maldonado, de Heliconia Projects, inauguraron la exposición Where Memory Takes Shape, en Casa de Campo. El evento reunió obras de Emiliana Henríquez, Mahsa Tehrani, Adelisa Selimbasic, Natia Lemay y Emily Pope, en una muestra que exploró la figura humana como un espacio donde memoria, experiencia y el paso del tiempo se inscriben en el cuerpo, a través de la pintura contemporánea. Además, se desarrolló como una iniciativa, con propósito social, destinando los fondos recaudados a apoyar la labor de Fundación MIR. Por allá fueron vistas algunas de las devotas del estilo ‘Romana chic’, mientras que ellos acogieron los mocasines Loro Piana como zapato oficial…

Where Memory Takes Shape

Andrea Briceño y John Paul Garrido.

Elsa Maldonado y Nicole Bainov

Lani Buitron y Siena Buitron

Jorge Subero y Alejandra Díaz de Subero.

