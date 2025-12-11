Lanzan campaña a favor del bienestar animal dominicano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ejecutivos de Ringo, la marca de alimentos para perros, llegaron al país con la iniciativa “El Efecto Ringo” una campaña solidaria que invita al público a compartir en Instagram el video oficial del evento publicado en la cuenta @efectoringoca hasta el 1 de diciembre donde por cada vez que este video sea compartido, se donará 1 libra de comida a las fundaciones Fundapef y Fundación Albergue SOS. ¿Su meta? Donar 5 toneladas que equivalen a más de 10,000 libras de alimento para ayudar a los animales que más lo necesitan.

“Esta campaña tiene un propósito real y concreto. Cada vídeo compartido se traduce en alimento para perros que realmente lo necesitan”, indicó Camilo Jaramillo, gerente general Joint Venture Grupo Bios y CMI.