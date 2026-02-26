Lanzan mentorías de alto impacto y comunicación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La periodista y estratega de comunicaciones Leslie Polanco presentó oficialmente el lanzamiento de sus mentorías personalizadas durante la masterclass“ Descubre tu voz, habla sin miedo y lidera con poder”.

El enfoque estuvo en la estructuración de mensajes claves, el desarrollo de autoridad y el uso consciente de la comunicación como herramienta real de transformación. También se abordó su impacto directo en ventas y crecimiento profesional.

Leslie compartió una reflexión contundente: “Si tú no cuentas tu historia, alguien más lo hará por ti. Eso es poner tu camino, esfuerzo, reputación y autoridad en manos ajenas”. Además, agregó: “La comunicación ya no es un valor agregado. Es una habilidad esencial e irremplazable para posicionarte, generar ventas y liderar con impacto”.

El encuentro reunió a un selecto grupo de mujeres en posiciones de liderazgo interesadas en fortalecer su impacto, posicionamiento y resultados a través de la comunicación estratégica.

Además se presentó el programa de mentorías individuales basado en su Método BOLD.