Liderazgo
Lanzan mentorías de alto impacto y comunicación
Además se anunció el desarrollo de programas de capacitación corporativa dirigidos a líderes de alta dirección
La periodista y estratega de comunicaciones Leslie Polanco presentó oficialmente el lanzamiento de sus mentorías personalizadas durante la masterclass“ Descubre tu voz, habla sin miedo y lidera con poder”.
El enfoque estuvo en la estructuración de mensajes claves, el desarrollo de autoridad y el uso consciente de la comunicación como herramienta real de transformación. También se abordó su impacto directo en ventas y crecimiento profesional.
Leslie compartió una reflexión contundente: “Si tú no cuentas tu historia, alguien más lo hará por ti. Eso es poner tu camino, esfuerzo, reputación y autoridad en manos ajenas”. Además, agregó: “La comunicación ya no es un valor agregado. Es una habilidad esencial e irremplazable para posicionarte, generar ventas y liderar con impacto”.
El encuentro reunió a un selecto grupo de mujeres en posiciones de liderazgo interesadas en fortalecer su impacto, posicionamiento y resultados a través de la comunicación estratégica.
Además se presentó el programa de mentorías individuales basado en su Método BOLD.