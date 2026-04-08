‘Magical Splendor Gala 2026’ a beneficio de la educación

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Casa de Campo. La Romana

En Casa Grande, Fundación MIR celebró el ‘Magical Splendor Gala 2026’, una velada que combinó elegancia, solidaridad y compromiso social.

El evento, de connotación benéfica, se realizó con rotundo éxito en medio de las condiciones climáticas adversas, pudiendo los organizadores recaudar fondos para continuar impulsando programas educativos a favor de niños y niñas de la comunidad.

Así, más de 300 personas se dieron cita durante esta velada llena de arte y moda.

En sus palabras, Lyanne Azqueta Fanjul junto a Lian Fanjul de Azqueta, resaltó que el compromiso de los asistentes con la causa fue especialmente significativo y los invitó a seguir formando parte de esta misión. Además, se reconoció la destacada participación del diseñador indioNaeem Khan, quien aportó su talento al evento, contribuyendo a realzar la experiencia y fortalecer el impacto de la iniciativa.

En su edición 2026, La Magical Splendor Gala se consolida como una plataforma clave para la recaudación de fondos y la sensibilización social, reafirmando el compromiso de la fundación MIR con la educación y el desarrollo de las futuras generaciones.