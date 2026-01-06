Moda infantil colombiana llega a Rep. Dom.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La embajada de Colombia fue el punto de encuentro para la presentación de esta nueva línea. En el pódium, Fahdly Jacobo, una niña carismática captó la atención de un grupo de invitados por su desenvolvimiento escénico, mientras daba los detalles de la marca colombina de moda infantil OFFCORSS que por vez primera llega al país.

El ambiente sirvió como escenario para la exhibición de las diversas prendas de esta marca que se expande en Latinoamérica y el Caribe teniendo como plataforma Galería 360 y Dowtown Center para la apertura oficial de sus dos tiendas en el país.

Luego, Yanet Londoño, CEO de OFFCORSS resaltó que: “Llevar a OFFCORSS a RD representa un avance fundamental en nuestro sueño de llevar sonrisas más allá de nuestras fronteras. Este mercado comparte nuestros valores de familia, alegría y consumo responsable”. La ocasión ameritó un brindis.