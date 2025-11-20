Momentos memorables en los Premios FC

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Las muestras de felicitaciones fueron evidentes en la XVI edición de los Premios Fundación Corripio, galardones que fueron entregados a cuatro notables personalidades y una institución por su contribución al desarrollo cultural y social del país. Este acto que deja buenos recuerdos, se realizó en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, donde se vivieron momentos especiales entre los galardonados, familiares e invitados junto a la familia Corripio, anfitriona de la noche y que otorga el premio a través de Fundación Corripio.

Los asistentes comenzaron a llegar a partir de las 6:00 de la tarde y, mientras se congregaban en el vestíbulo, a la espera de que se abrieran las puertas, conversaban y se tomaban fotos con los premiados, quienes agradecieron a la FC.

Siendo las 7:39 de la noche inició la actividad con la música de Retro Jazz, y a seguidas el discurso a cargo de Miguel José Barceló Corripio, perteneciente a la cuarta generación de la distinguida familia Corripio.

Galardonados:

Premio en Ciencias Sociales y Jurídicas, en la categoría Derecho Constitucional, Milton Ray Guevara, pasado presidente del Tribunal Constitucional; en Ciencias Naturales y de la Salud, renglón Neumología, el doctor Jorge Gerardo Marte Báez; también fue reconocido con el Premio en Arte, categoría Danza Contemporánea, Edmundo Poy; Premio en Comunicación, área Periodismo Económico, José Jairon Severino; y por último, el Premio Familia Corripio Alonso recayó sobre el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), representado por el padre Jorge William Hernández.

Melba Segura y Margarita Cedeño.

Juan Alperi, Laura Pereda, José Alfredo Corripio, Rafael Barceló y Ana Corripio.

Rafaela de Corripio junto Manuel Corripio.