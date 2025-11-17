“Mujer, guerra y paz”: arte colectivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La exposición “Mujer, guerra y paz”, es una muestra colectiva que propone una profunda reflexión sobre el papel de la mujer en escenarios de guerra a través de los siglos, evidenciando su capacidad de resistencia y su espiritualidad generadora de paz en medio del caos.

El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana (Utesa) y la Fundación Mujeres Puro Arte, inauguraron esta exposición con el fin de amplificar las voces de las mujeres en el arte y de contribuir, a través de la promoción cultural, a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y consciente.

Durante el acto inaugural, la directora general de Utesa, Melany Rodríguez González, destacó el valor simbólico y humano de la muestra.

“Este encuentro con más de 50 obras de 28 creadoras dominicanas abre un espacio para reflexionar sobre la fuerza interior de la mujer y su capacidad renovadora frente a la adversidad”, indicó.

Asimismo, González resaltó la labor de la Fundación Mujeres Puro Arte en la formación artística y la creación de espacios de exposición, lo que constituye un aporte invaluable para la inclusión y la visibilización del talento femenino en el país.